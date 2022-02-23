Європейська рада 24 лютого збереться на позачергове засідання щодо України

Європейська рада, яка складається з лідерів держав-членів Європейського Союзу, 24 лютого о 21:00 за Києвом збереться на позачергове засідання для обговорення ситуації довкола України.
Відповідне запрошення надіслав голова Європейської ради Шарль Мішель.
На порядку денному засідання будуть останні події російської кризи, заходи зі збереження міжнародного порядку, подальші кроки зі стримування Росії та підтримка України.
"Використання сили й примусу для зміни кордонів не має місця у ХХІ столітті... Агресивні дії Росії порушують міжнародне право й територіальну цілісність та суверенітет України. Вони також підважують безпековий порядок Європи", — зазначив Мішель.
22 лютого ЄС погодив санкційний пакет, до якого увійшли 351 депутат Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. У Росії пообіцяли відреагувати на них "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022".
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