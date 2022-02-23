Європейська рада 24 лютого збереться на позачергове засідання щодо України

Європейська рада, яка складається з лідерів держав-членів Європейського Союзу, 24 лютого о 21:00 за Києвом збереться на позачергове засідання для обговорення ситуації довкола України.

Відповідне запрошення надіслав голова Європейської ради Шарль Мішель.

На порядку денному засідання будуть останні події російської кризи, заходи зі збереження міжнародного порядку, подальші кроки зі стримування Росії та підтримка України.

"Використання сили й примусу для зміни кордонів не має місця у ХХІ столітті... Агресивні дії Росії порушують міжнародне право й територіальну цілісність та суверенітет України. Вони також підважують безпековий порядок Європи", — зазначив Мішель.

22 лютого ЄС погодив санкційний пакет, до якого увійшли 351 депутат Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.

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