Запровадження надзвичайного стану в Україні є "необхідним та виваженим" з огляду на ситуацію, а на повсякденному житті громадян він майже не відобразиться. Про це йдеться в заяві Служби безпеки України, оприлюдненій 23 лютого.

"Ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо. Усі ці дестабілізаційні фактори перебувають під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їхньої нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни", — кажуть у Службі.

Там наголошують, що введення надзвичайного стану не означає ускладнення життя громадян — обмеження встановлюватимуть залежно від специфіки кожного регіону. Так само "немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків", додають в СБУ.

"Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки", — підсумували у відомстві.

23 лютого Рада національної безпеки і оборони погодила введення режиму надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької і Луганської областей, на 30 днів. Рішення ще має затвердити Верховна Рада.

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