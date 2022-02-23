Надзвичайний чи воєнний стан. Що пропонує своїм рішенням РНБО

Рада національної безпеки та оборони просить своїм рішенням Верховну раду оголосити надзвичайний стан у більшості областей країни. Однак політики вагаються, який варіант сьогодні вибрати – з одного боку ніби більші ознаки для воєнного стану, а з іншого боку – не хочеться і немає ніби необхідності на тотальний перехід воєнного управління.
Про це Суспільному розповів український політик Ігор Коліушко.
"Основна різниця полягає в тому, що ці два правові режими призначенні для різних ситуацій. Якщо правовий режим воєнного стану чітко визначає, що вводиться у випадку воєнної агресії чи її загрози, що, до речі у нас зараз є наявним, а правовий режим надзвичайного стану може бути введений, згідно із законом у 7-ми випадках", – повідомив нардеп.
Він пояснив, що в мовах надзвичайного стану продовжують діяти всі органи державної влади, місцеве самоврядування, але додатково залучається національна гвардія, служба безпеки до управління, то в умовах воєнного стану вводиться військова адміністрація, яка фактично може повністю заміняти органи державної влади.
Обов'язково надзвичайний стан і воєнний стан регулюються окремими законами – обидва вони передбачають однаковий механізм, тобто указом президента про введення надзвичайного або воєнного стану.
"Тому сказати сьогодні, що буде обмежено, коли буде введено воєнний чи надзвичайний стан – неможливо, потрібно бачити текст указу.
"Тобто бачимо що правовий режим надзвичайного стану він не пов'язаний з воєнною агресією, він перелічує усі загрози пов'язані з іншими факторами, більшість із них це внутрішні якісь проблеми, проте згадано тут масовий перехід державного кордону або здійснення масових терористичних актів – в принципі ці два пункти можна застосувати сьогодні, підстави для них сьогодні на Донбасі є, але я б сказав, що дивлячись на закон, сьогодні наша ситуація більше відповідає умовам запровадження воєнного стану", – пояснив він.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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