Надзвичайний чи воєнний стан. Що пропонує своїм рішенням РНБО

Рада національної безпеки та оборони просить своїм рішенням Верховну раду оголосити надзвичайний стан у більшості областей країни. Однак політики вагаються, який варіант сьогодні вибрати – з одного боку ніби більші ознаки для воєнного стану, а з іншого боку – не хочеться і немає ніби необхідності на тотальний перехід воєнного управління.

Про це Суспільному розповів український політик Ігор Коліушко.

"Основна різниця полягає в тому, що ці два правові режими призначенні для різних ситуацій. Якщо правовий режим воєнного стану чітко визначає, що вводиться у випадку воєнної агресії чи її загрози, що, до речі у нас зараз є наявним, а правовий режим надзвичайного стану може бути введений, згідно із законом у 7-ми випадках", – повідомив нардеп.

Він пояснив, що в мовах надзвичайного стану продовжують діяти всі органи державної влади, місцеве самоврядування, але додатково залучається національна гвардія, служба безпеки до управління, то в умовах воєнного стану вводиться військова адміністрація, яка фактично може повністю заміняти органи державної влади.

Обов'язково надзвичайний стан і воєнний стан регулюються окремими законами – обидва вони передбачають однаковий механізм, тобто указом президента про введення надзвичайного або воєнного стану.

"Тому сказати сьогодні, що буде обмежено, коли буде введено воєнний чи надзвичайний стан – неможливо, потрібно бачити текст указу.

"Тобто бачимо що правовий режим надзвичайного стану він не пов'язаний з воєнною агресією, він перелічує усі загрози пов'язані з іншими факторами, більшість із них це внутрішні якісь проблеми, проте згадано тут масовий перехід державного кордону або здійснення масових терористичних актів – в принципі ці два пункти можна застосувати сьогодні, підстави для них сьогодні на Донбасі є, але я б сказав, що дивлячись на закон, сьогодні наша ситуація більше відповідає умовам запровадження воєнного стану", – пояснив він.

Що відомо

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