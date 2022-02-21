Ядерна зброя: чи може Україна відновити її та вийти з Будапештського меморандуму

Відновлення ядерного статусу України неодноразово обговорювали із початком війни на Донбасі. Депутати навіть реєстрували відповідні законопроєкти. Для виготовлення ядерних зарядів в Україні є сировина, яку потрібно збагатити.

На тлі загострення на Донбасі та загрози вторгнення Росії президент Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції заявив, що ініціює саміт країн-учасниць Будапештського меморандуму. З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму, але безуспішно.

"Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я робитиму це востаннє", — сказав Зеленський.

При цьому він попередив, що якщо саміт держав-підписантів не відбудеться або вони не нададуть Україні гарантій безпеки, Київ визнає меморандум 1994 року недійсним.

Чи є технічні можливості та виготовлення ядерних зарядів в Україні та якою буде реакція світу — у відео Суспільного.

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