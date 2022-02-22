Федеральні збори Росії мають ратифікувати договори про "дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" з так званими Донецькою і Луганською "народними республіками". Відповідні законопроєкти вже отримала Державна дума РФ.

Про це 22 лютого заявив спікер Держдуми В’ячеслав Володін, а тексти відповідних законопроєктів оприлюднені на порталі російського парламенту.

Зазначається, що Росія укладає договори з "Л/ДНР" строком на 10 років з автоматичним продовженням на п'ятирічні періоди. Документи зокрема передбачають право сторін взаємно використовувати військову інфраструктуру та військові бази, а також спільно охороняти "кордони" та консультуватися в разі виникнення загрози безпеки одній із них.

Крім того, Росія зобов’язується вживати заходів для "підтримання фінансової та банківської системи" ОРДЛО з огляду на те, що як платіжний засіб там використовуватимуться російські рублі. Також сторони зобов’язуються взаємно визнавати документи і допускають можливість подвійного "громадянства".

Російські ЗМІ з посиланням на представників російського парламенту раніше повідомляли, що питання ратифікації договорів там планують розглянути вже 22 лютого.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

РФ діє за "методичкою". Чому відбувається загострення на Донбасі та які подальші дії Росії

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну

Морські навчання РФ перекривають українські шляхи. Чи загрожує це економічною блокадою і вторгненням

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу