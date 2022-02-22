Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив призупинити введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі. Поки що газопровід не буде сертифікований, передає Die Welt.

Олаф Шольц оцінив рішення президента Росії Путіна щодо визнання самопроголошених республік незалежними державами як серйозне порушення міжнародного права.

"Ситуація сьогодні принципово інша", – сказав Шольц у Берліні на пресконференції.

На його думку, Путін не лише порушив "Мінські угоди", а й знехтував Статутом ООН – основоположним документом світової безпеки від початку Другої світової війни – який передбачає цілісність територій та недоторканість суверенітету країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення та зазначив, що Німеччина демонструє справжнє лідерство.

"Я вітаю крок Німеччини щодо припинення сертифікації "Північного потоку-2". Це морально, політично та практично правильний крок у нинішніх обставинах. Справжнє лідерство означає важкі рішення у важкі часи. Рішення Німеччини це доводить", – написав міністр.

Що відомо

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.

Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.

18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.

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