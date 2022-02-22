Росія встановила "дипломатичні відносини" із самопроголошеними "Л/ДНР"

Міністерство закордонних справ Росії 22 лютого обмінялося нотами із так званими "міністерствами закордонних справ" "ЛНР" і "ДНР", оголосивши про встановлення дипломатичних відносин.

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Російська сторона спрямована на всебічний розвиток співпраці з "ДНР" та "ЛНР", зокрема за лінією "зовнішньополітичних відомств" на користь громадян наших "країн", зміцнення миру, регіональної стабільності та безпеки", — йдеться в повідомленні.

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Росія стала першою країною світу, яка визнала правосуб'єктність так званих самопроголошених "Л/ДНР". Підтримали це рішення раніше Абхазія та Південна Осетія (дві невизнані держави), Сирія та повстанці-хусити в Ємені.

Натомість Європейський Союз уже погодив пакет нових антиросійських санкцій у зв’язку із визнанням Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Вони стосуватимуться 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб.

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