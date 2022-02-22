Росія евакуює дипломатів з України

Російська Федерація вирішила "найближчим часом" евакуювати свій дипломатичний персонал із України, пояснивши це погрозами життю та здоров'ю співробітників посольства і консульств.

Про це 22 лютого заявило російське Міністерство закордонних справ.

Там кажуть, що з 2014 року посольство РФ у Києві, консульства в Харкові, Львові та Одесі, Російський центр науки і культури, а також російські дипломати "зазнавали неодноразових нападів".

"Усупереч своїм зобов'язанням за Віденськими конвенціями про дипломатичні та консульські зносини київська влада не реагувала на те, що відбувається", — йдеться в заяві МЗС Росії. Тому для "захисту життя і безпеки" дипломатичного персоналу Росії Москва ухвалила рішення евакуювати його з України.

Раніше дипломатичні установи низки держав оголосили про тимчасове скорочення штату в Києві або евакуацію представництв до Львова, а також рекомендували своїм громадянам не їхати в Україну і покинути її територію.

Причиною такого кроку там називали напружену ситуацію на кордонах України та в окупованому Криму, де Росія стягнула свої війська і техніку, а також останнє загострення на Донбасі.

Що відомо

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