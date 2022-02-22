Росія евакуює дипломатів з України

Російська Федерація вирішила "найближчим часом" евакуювати свій дипломатичний персонал із України, пояснивши це погрозами життю та здоров'ю співробітників посольства і консульств.
Про це 22 лютого заявило російське Міністерство закордонних справ.
Там кажуть, що з 2014 року посольство РФ у Києві, консульства в Харкові, Львові та Одесі, Російський центр науки і культури, а також російські дипломати "зазнавали неодноразових нападів".
"Усупереч своїм зобов'язанням за Віденськими конвенціями про дипломатичні та консульські зносини київська влада не реагувала на те, що відбувається", — йдеться в заяві МЗС Росії. Тому для "захисту життя і безпеки" дипломатичного персоналу Росії Москва ухвалила рішення евакуювати його з України.
Раніше дипломатичні установи низки держав оголосили про тимчасове скорочення штату в Києві або евакуацію представництв до Львова, а також рекомендували своїм громадянам не їхати в Україну і покинути її територію.
Причиною такого кроку там називали напружену ситуацію на кордонах України та в окупованому Криму, де Росія стягнула свої війська і техніку, а також останнє загострення на Донбасі.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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