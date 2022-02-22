У разі, якщо в Україні не буде повномасштабної війни — тобто активних воєнних дій на всій території — Київ не очікує на припинення транзиту газу. Про це на брифінгу 22 лютого заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.
"Ми розуміємо, що Російська Федерація і так впритул підійшла до тих мінімальних обсягів, які вони зобов'язані постачати на європейський ринок. Інакше вони не виконуватимуть зобов'язання щодо довгострокових контрактів, а будуть змушені платити багатомільярдні штрафи і остаточно втрачати репутацію постачальника", — зауважив Вітренко.
На питання про те, як Україна буде забезпечувати потреби в газі, голова НАК "Нафтогаз" зазначив, що його можуть імпортувати з Європейського Союзу. Крім того, за словами Вітренка, Київ веде перемовини з постачальниками газу на Близькому Сході, в Америці та Австралії.
У грудні 2019 року НАК "Нафтогаз" і російський "Газпром" уклали угоду про транзит газу на п'ять років (до 2024-го) з можливістю продовження ще на 10 років. Згідно з нею, Москва зобов'язалася гарантовано платити Києву за транзит газу обсягом 65 мільярдів кубометрів у 2020 році і 40 мільярдів кубометрів протягом 2021-2024 років.
Раніше Юрій Вітренко заявляв, що Росія наразі не зацікавлена в продовженні дії угоди про транзит. А президент РФ Володимир Путін, навпаки, допускав, що транзит може бути продовжений і після 2024 року.
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Також голова "Нафтогазу" заявив, що на тлі загострення безпекової ситуації зросла кількість обстрілів газової інфраструктури з боку самопроголошених "Л/ДНР". "Бойовики системно атакують об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення", — зазначив Вітренко.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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