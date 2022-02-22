У разі, якщо в Україні не буде повномасштабної війни — тобто активних воєнних дій на всій території — Київ не очікує на припинення транзиту газу. Про це на брифінгу 22 лютого заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Ми розуміємо, що Російська Федерація і так впритул підійшла до тих мінімальних обсягів, які вони зобов'язані постачати на європейський ринок. Інакше вони не виконуватимуть зобов'язання щодо довгострокових контрактів, а будуть змушені платити багатомільярдні штрафи і остаточно втрачати репутацію постачальника", — зауважив Вітренко.

На питання про те, як Україна буде забезпечувати потреби в газі, голова НАК "Нафтогаз" зазначив, що його можуть імпортувати з Європейського Союзу. Крім того, за словами Вітренка, Київ веде перемовини з постачальниками газу на Близькому Сході, в Америці та Австралії.

У грудні 2019 року НАК "Нафтогаз" і російський "Газпром" уклали угоду про транзит газу на п'ять років (до 2024-го) з можливістю продовження ще на 10 років. Згідно з нею, Москва зобов'язалася гарантовано платити Києву за транзит газу обсягом 65 мільярдів кубометрів у 2020 році і 40 мільярдів кубометрів протягом 2021-2024 років.

Раніше Юрій Вітренко заявляв, що Росія наразі не зацікавлена в продовженні дії угоди про транзит. А президент РФ Володимир Путін, навпаки, допускав, що транзит може бути продовжений і після 2024 року.

Також голова "Нафтогазу" заявив, що на тлі загострення безпекової ситуації зросла кількість обстрілів газової інфраструктури з боку самопроголошених "Л/ДНР". "Бойовики системно атакують об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення", — зазначив Вітренко.

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