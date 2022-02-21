Арбітражний трибунал у Гаазі 21 лютого розпочинає слухання щодо визначення розміру компенсації компанії "Нафтогаз" за втрачену можливість використовувати активи в Криму через російську окупацію півострова.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на сторінці у Facebook.
" Наші стратегічно важливі енергетичні інвестиції стали однією з основних мішеней РФ під час анексії українського півострова у 2014 році. Росія незаконно присвоїла український Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії “Нафтогаз”. Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати", — написав Вітренко.
У своєму позові "Нафтогаз" вимагає компенсації у розмірі понад 10 мільярдів доларів, включно з відсотками.
Вітренко також повідомив, що арбітражне рішення суду очікується на початку 2023 року. Він також розповів, що раніше Росія відмовилася брати участь в арбітражі, але змінила своє рішення після того, як було винесено арбітражне рішення на користь України. Суд тоді визнав Росію винною за експропріацію активів компанії в Криму.
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