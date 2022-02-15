Росія може продовжити постачання газу через Україну після 2024 року — Путін

Президент РФ Володимир Путін допустив, що транзит російського газу через Україну може продовжитися і після 2024 року, коли сплине термін чинної угоди, якщо такий транзит матиме попит і буде рентабельним.

Про це він заявив 15 лютого за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли спливає термін дії чинного контракту про транзит через цю країну — звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно, а ГТС України буде у справному технічному стані", — заявив Путін.

Російський президент також нагадав, що Москва забезпечує понад третину потреби Німеччини в енергоносіях, а також згадав про сертифікацію російського газогону "Північний потік-2", яка триває з грудня 2021 року.

"Це один із найбільших у Європі інфраструктурних проєктів, покликаних суттєво зміцнити енергетичну безпеку на континенті... Не раз казав, що це суто економічний проєкт, і жодного політичного забарвлення тут немає", — додав він.

Напередодні, 14 лютого, під час зустрічі з Олафом Шольцем у Києві президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає "Північний потік-2" "виключно крізь призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону". Він також анонсував енергетичний діалог із Берліном для забезпечення гарантій транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

У грудні 2019 року НАК "Нафтогаз" і російський "Газпром" уклали угоду про транзит газу на п'ять років (до 2024-го) з можливістю продовження ще на 10 років. Згідно з нею, Москва зобов'язалася гарантовано платити Києву за транзит газу обсягом 65 мільярдів кубометрів у 2020 році і 40 мільярдів кубометрів протягом 2021-2024 років.

На думку голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка, Росія наразі не зацікавлена в продовженні дії угоди про транзит.

Що відомо

"Північний потік-2" — проєкт російського газопроводу, реалізований Росією спільно з енергетичними компаніями Німеччини, Австрії та Франції. Він дозволить повністю покрити транзит газу з Росії до Європи в обхід України, яка наразі є головним транзитером російського блакитного палива.

Фінансові втрати України через запуск проєкту російського газогону "Північний потік-2" складуть до 1,2 мільярда доларів США на рік унаслідок падіння обсягів транзиту блакитного палива українською територією. Відповідна оцінка міститься у матеріалах першого перегляду програми stand-by для України, здійсненого Міжнародним валютним фондом.

У липні 2021 року Німеччина і США уклали меморандум щодо "Північного потоку-2", відповідно до якого визнали факт будівництва трубопроводу, але пообіцяли запобігати використанню Росією своїх енергетичних проєктів як зброї та спрямують зусилля й фінанси на зміцнення енергетичної незалежності України.

У середині грудня 2021 року Німеччина відклала сертифікацію газогону "Північний потік-2" доти, коли газогін буде зареєстровано за німецьким законодавством. Скільки саме триватиме затримка, невідомо, але, вочевидь, у першій половині 2022 року рішень щодо "Північного потоку-2" ухвалено не буде.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в разі, якщо Росія наважиться на пряму агресію проти України, газогін "Північний потік-2", за допомогою якого має постачатись газ з РФ на територію Німеччини, буде зупинений.

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