США наполягає на тому, щоб американці покинули Україну

Посольство США у Києві продовжує закликати американців покинути Україну через непередбачувану безпекову ситуацію. У відомстві пояснюють це тим, що у разі початку бойових дій кількість комерційних рейсів може бути скорочена.
Про це ідеться у повідомленні дипустанови.
"Державний департамент продовжує закликати громадян США негайно покинути Україну комерційними або приватними рейсами через посилення загрози російських військових дій", – ідеться у повідомленні.
У дипломатичній установі, що переїхала до Львова переконані – ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися непередбачуваною по всій країні й може погіршитися у будь-який момент.
"Існує велика ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні авіаперевезення", – додали американські дипломати.
Що відомо
- 21 лютого МЗС Польщі не рекомендує громадянам країни через непередбачувану безпекову ситуацію відвідувати 10 областей сходу та півдня України, а також окупований Крим.
- 19 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines та австрійська Austrian Airlines.
- 19 лютого, керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну. Раніше про перенесення своїх диппредставництв до Львова заявили Велика Британія, США, Канада, Австралія, Німеччина.
- 18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.
- 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.
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