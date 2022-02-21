Генеральні консульства Російської Федерації в Харкові, Одесі та Львові оголосили про призупинення приймання громадян на тлі ситуації з COVID-19, а також "оптимізації штату" за аналогією із західними країнами.

Про це йдеться на вебсайтах консульських установ Харкова, Одеси та Львовавідповідно.

На всіх сторінках викладене повідомлення ідентичного змісту про призупинення запису на прийом за новими заявками — "з урахуванням епідемічної ситуації" та "у зв’язку з оптимізацією штату, обумовленою аналогічними діями західних країн".

Раніше дипломатичні установи низки держав оголосили про тимчасове скорочення штату в Києві або евакуацію представництв до Львова, а також рекомендували своїм громадянам не їхати в Україну і покинути її територію.

Причиною такого кроку там називали напружену ситуацію на кордонах України та в окупованому Криму, де Росія стягнула свої війська і техніку, а також останнє загострення на Донбасі.

Що відомо

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