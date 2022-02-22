Глава посольства України в РФ вже їде додому — Кулеба

Тимчасовий повірений у справах України в Росії Василь Покотило, якого Міністерство закордонних справ 22 лютого відкликало для консультацій, уже перебуває в дорозі. Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Це наш чіткий політичний сигнал. Це в дипломатії є надзвичайно чітким сигналом, що відносини між двома країнами опустилися нижче дна", — додав міністр.

Кулеба також зазначив, що в ніч проти 22 лютого підписав подання до президента Володимира Зеленського про розрив дипломатичних відносин із Росією.

"Я вважаю і завжди вважав, що це мало бути зроблено у 2014 році. Але це зроблено не було", — сказав міністр і додав, що відповідне рішення має ухвалити президент.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва "не думала" про розрив дипвідносин із Києвом і що це "не їхній (Росії — ред.) вибір".

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