Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко 22 лютого оголосив про перекидання частини військ на східні кордони країни. Таке рішення він ухвалив для вирішення безпекових і гуманітарних питань у зв’язку із ситуацією в Україні.
Про це повідомляє угорське видання Index.
За словами Бенка, угорці не повинні боятися, але мають бути пильними, а Збройні сили Угорщини – готовими до будь-якої ситуації. Перекидання військ здійснюється відповідно до рішення прем’єра Віктора Орбана не допустити появи в Угорщині іноземних збройних формувань.
Угорський міністр оборони наголосив, що в разі ескалації ситуації в Україні воєнні дії відбуватимуться не лише на сході, а й у напрямку Києва та Закарпаття. Тому солдати мають бути готові до прибуття на кордони біженців і здійснення гуманітарних завдань.
Раніше про готовність прийняти біженців із України в разі ескалації заявляли в Румунії.
Що відомо
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
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