Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко 22 лютого оголосив про перекидання частини військ на східні кордони країни. Таке рішення він ухвалив для вирішення безпекових і гуманітарних питань у зв’язку із ситуацією в Україні.

Про це повідомляє угорське видання Index.

За словами Бенка, угорці не повинні боятися, але мають бути пильними, а Збройні сили Угорщини – готовими до будь-якої ситуації. Перекидання військ здійснюється відповідно до рішення прем’єра Віктора Орбана не допустити появи в Угорщині іноземних збройних формувань.

Угорський міністр оборони наголосив, що в разі ескалації ситуації в Україні воєнні дії відбуватимуться не лише на сході, а й у напрямку Києва та Закарпаття. Тому солдати мають бути готові до прибуття на кордони біженців і здійснення гуманітарних завдань.

Раніше про готовність прийняти біженців із України в разі ескалації заявляли в Румунії.

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