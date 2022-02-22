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У Брюсселі 22 лютого відбудеться екстрене засідання Комісії НАТО-Україна
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У Брюсселі 22 лютого відбудеться екстрене засідання Комісії НАТО-Україна

Олег Павлюк
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На тлі загострення безпекової ситуації 22 лютого відбудеться екстрене засідання Комісії Україна-НАТО. О 18:00 за Києвом очікується брифінг генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до російського лідера Володимира Путіна із закликом відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки, які передбачали заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже, і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

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У січні-лютому свої відповіді Росії надали США, НАТО і ЄС. Росія відреагувала на них публічно, заявивши, що США "не дали конструктивної відповіді на базові елементи" пропозицій Москви.

У відповіді підкреслювалось: якщо Сполучені Штати не будуть готові домовитися з РФ про юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, "Росія буде змушена реагувати, зокрема шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

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