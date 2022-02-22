У Брюсселі 22 лютого відбудеться екстрене засідання Комісії НАТО-Україна

На тлі загострення безпекової ситуації 22 лютого відбудеться екстрене засідання Комісії Україна-НАТО. О 18:00 за Києвом очікується брифінг генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.
Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до російського лідера Володимира Путіна із закликом відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України.
Нагадаємо, що в грудні 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки, які передбачали заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже, і України).
США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
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У січні-лютому свої відповіді Росії надали США, НАТО і ЄС. Росія відреагувала на них публічно, заявивши, що США "не дали конструктивної відповіді на базові елементи" пропозицій Москви.
У відповіді підкреслювалось: якщо Сполучені Штати не будуть готові домовитися з РФ про юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, "Росія буде змушена реагувати, зокрема шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".
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Що відомо
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
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