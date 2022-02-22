“ООН уражене вірусом і це вірус Кремля”: представник України в ООН

Сьогодні напад здійснено на всіх членів ООН. Організація Обʼєднаних націй уражена вірусом і це вірус російської агресії. Відкритим залишається питання, чи Радбез ООН боротиметься з цим вірусом.

Про це заявив представник України в ООН Сергій Кислиця під час екстреного засідання Ради безпеки 22 лютого.

“Сьогодні всі члени ООН зазнають нападу - нападу країни, яка отримала місце в Раді безпеки у 1991 всупереч Статуту ООН, країни, яка окупувала частини територій й Грузії у 2008, країни, яка окупувала частини територій України у 2014”, — заявив Кислиця.

Сергій Кислиця наголосив, що Україна віддана дипломатичному розвʼязанню конфлікту. 22 лютого МЗС України попросило про скликання саміту Будапештського меморандуму. Він також заявив, що Україна просить Раду безпеки відповідно до своїх повноважень сформувати рекомендації щодо мирного розвʼязання конфлікту. Кислиця закликав Росію відмовитися від політики застосування сили та погроз проти України, скасувати визнання окупованих територій Донбасу, виведення окупаційних військ.

“Шановна Радо Безпеки, ООН хвора - це факт. Її вразив вірус, поширений Кремлем. Чи підкориться вона цьому вірусу залишається в руках членів”, — заявив Кислиця.

Він також заявив, що текст визнання Росією окупованих територій Донбасу скопійовано з тексту визнання Росією окупованих територій Грузії у 2008. Відкритим, на думку представника України, залишається питання: хто з членів ООН стане наступною жертвою РФ.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ . Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого . Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР" . Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив , що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас .

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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