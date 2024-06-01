Повітряні Сили: вночі збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів"

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ.);
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).
В результаті протиповітряного бою збили 81 повітряну ціль:
- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Читати ще