На війні в Україні РФ втратила 1130 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 1 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 508 780 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1130 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7740 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 14947 (+12) од,
- артилерійських систем — 13184 (+44) од,
- РСЗВ — 1088 (+0) од,
- засоби ППО — 815 (+0) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10617 (+30),
- крилаті ракети — 2230 (+1),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18006 (+101) од,
- спеціальна техніка — 2181 (+17).
Дані уточнюються.