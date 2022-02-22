Розміщення російських "миротворців" на території окупованого Донбасу є нонсенсом. Міжнародна спільнота знає, що це означає. Дії Володимира Путіна є спробою створити привід для подальшої агресії.
Про це заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 лютого.
"Сьогодні президент Росії Володимир Путін анонсував що Росія визнає незалежність ЛДНР, частину території незалежної України і територію, яка контролюється Росією з 2014-го. Він анонсував розміщення російських військових у цих регіонах, назвавши їх миротворцями. Це нонсенс, ми знаємо що це насправді означає", — заявила Лінда Томас-Грінфілд.
Вона також заявила, що під час свого виступу президент Путін зробив обурливі заяви про Україну, спрямовані на створення приводу для війни. Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія намагається повернути світ у минуле — часи до існування ООН. Російське прагнення відновити Російську імперію становить загрозу для міжнародної системи.
“Путін хоче повернутися в минуле, у час який передував Об’єднаних націй, до часу, коли імперії керують світом, але решта світу рухається вперед. Зараз не 1919, а 2022”, — заявила представниця США.
Що передувало
Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.
Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас.
Що відомо
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
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