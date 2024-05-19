Протягом минулої доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, військо РФ завдало три ракетні удари із використанням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів, застосувавши 95 КАБів, та задіяло 58 ударних БПЛА типів “Shahed” і “Ланцет”. Окупанти РФ здійснили 4164 обстріли позицій українських військ та населених пунктів з артилерійських систем, із них 73 — із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 10.30 у своєму ранковому зведенні 19 травня.

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, одну станцію РЛС та два зенітних ракетних комплекси війська РФ.

Вже з початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій українських військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, недопущенні просування російських окупантів вглиб держави та відбиття їх збройного нападу на Україну.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило.

“Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем”, — наголосили у Генштабі.

Зокрема, за поточну добу втрати росіян становлять чотири окупанти РФ та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

За уточненими даними за минулу добу загальні втрати армії РФ на Харківщині склали: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбивають атаку росіян в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Українські захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.

На Сіверському напрямку військо РФ активізувало спроби пошуку слабких місць в бойовому порядку українського війська. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Військо РФ намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут українськими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД росіян пошкоджена.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби військо РФ сім разів намагалося прорвати оборону українських військ. Українські захисники відбили три атаки. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби військо РФ 10 разів атакувало позиції українських військ. Сили оборони дві атаки відбили. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована. За поточну добу на даному напрямку військо РФ втратило 68 окупантів РФ та сім одиниць військової техніки, зокрема знищено бойову броньовану машину та три автомобілі. За уточненими даними, за минулу добу втрати росіян склали: 274 окупанти РФ вбитими та пораненими, 19 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, українські воїни уразили вогнем танк, артсистему, два автомобілі та два БпЛА. Крім того, пошкоджено чотири танки, бойову броньовану машину, чотири артсистеми та чотири автомобілі росіян.

На Курахівському напрямку підрозділи українських військ відбили одну атаку росіян на напрямку Славне-Парасковіївка. Військо РФ успіху не мало.

На Времівському напрямку окупанти РФ здійснили дві безуспішні спроби витіснити підрозділили Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку росіня в напрямку Кринок. В ході боїв військо РФ успіху не мало, втрат позицій не допущено.

“Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали близько 1210 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 35 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППO, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 82 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, Силами оборони України знищено морський тральщик “Ковровець”, — відзначили у Генштабі.