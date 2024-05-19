Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створюють конфедерацію. Вплив РФ у регіоні зростає, вважають експерти
АФРИКАРОСІЯПОЛІТИКАПодіїСвітПолітика

Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створюють конфедерацію. Вплив РФ у регіоні зростає, вважають експерти

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створюють конфедерацію. Вплив РФ в Африці зростає
Нігерійці збираються на акцію протесту проти військової присутності США в Агадесі, Нігер, 21 квітня 2024 року. REUTERS/Stringer

У Африці Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створюють конфедерацію. Експерти говорять про зростання впливу РФ у регіоні.

Про це пише DW з посиланням на агентство AFP.

Повідомляється, що влада трьох країн погодила остаточний варіант плану з формування конфедерації Альянсу держав Сахеля. Проєкт затвердили глави МЗС трьох країн у столиці Нігеру Ніамеї.

Міністр закордонних справ Нігеру Бакарі Яу Сангаре за підсумками зустрічі заявив, що остаточний текст ухвалять на саміті глав військових урядів трьох держав. Дату його проведення Сангаре не повідомив.

У січні 2023 року ці три країни вийшли з регіонального альянсу ЕКОВАС. Згодом їхня влада заявила, що припиняє військове співробітництво зі США та Францією. У відповідь ЕКОВАС запровадив санкції проти Малі та Нігеру за військові перевороти, через які усунули демократично обрані уряди.

Як відзначає DW, експерти вважають, що розрив стосунків ключових держав Сахеля зі США та Францією і скасування контролю над військовими витратами були умовою для угоди про співпрацю у військовій сфері з Росією.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота Оновлюється
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
баобаби, походження, Мадагаскар
Вчені завдяки ДНК визначили походження та загрози для баобабів
Віктор Орбан посміхається
VSquare: Угорщина створює в Африці центр розвідки
Глава української держави
Перша африканська країна заявила про участь у Глобальному саміті миру
У ПАР обвал будівлі, є загиблі та люди під завалами, ідуть рятувальні роботи
У ПАР обвалився дім: є загиблі та люди під завалами
На початок