У Африці Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створюють конфедерацію. Експерти говорять про зростання впливу РФ у регіоні.

Про це пише DW з посиланням на агентство AFP.

Повідомляється, що влада трьох країн погодила остаточний варіант плану з формування конфедерації Альянсу держав Сахеля. Проєкт затвердили глави МЗС трьох країн у столиці Нігеру Ніамеї.

Міністр закордонних справ Нігеру Бакарі Яу Сангаре за підсумками зустрічі заявив, що остаточний текст ухвалять на саміті глав військових урядів трьох держав. Дату його проведення Сангаре не повідомив.

У січні 2023 року ці три країни вийшли з регіонального альянсу ЕКОВАС. Згодом їхня влада заявила, що припиняє військове співробітництво зі США та Францією. У відповідь ЕКОВАС запровадив санкції проти Малі та Нігеру за військові перевороти, через які усунули демократично обрані уряди.

Як відзначає DW, експерти вважають, що розрив стосунків ключових держав Сахеля зі США та Францією і скасування контролю над військовими витратами були умовою для угоди про співпрацю у військовій сфері з Росією.