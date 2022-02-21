Директор ФСБ РФ: "на кордоні з Росією 68,5 тисяч біженців"

Директор ФСБ Олександр Бортніков під час засідання Ради безпеки РФ заявив, що на кордоні з Росією знаходяться 68,5 тисяч "біженців" з ОРДЛО. Радбез РФ обговорює питання "реагування" Росії на загострення на Донбасі.

Про це повідомляє Суспільне.

"Ми бачимо, що збільшилася кількість обстрілів. Через це почався рух біженців до кордону Росії. На сьогодні 68,5 тисяч громадянського населення зафіксовано на кордоні з Росією", — заявив Бортніков.

За даними правозахисників, "евакуація" на окупованих територіях здійснюється заради показової мети. Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський назвав евакуацію з ОРДЛО до Росії незаконним переміщенням громадян України та заявив, що російська сторона може завищувати кількість вивезених людей.

Президент РФ Володимир Путін проводить позачергове засідання Ради Безпеки РФ 21 лютого. Він вже заявив, що Україна не збирається виконувати Мінські домовленості. Крім цього, стало відомо, що ватажки "Л/ДНР" попросили РФ визнати незалежність "республік".

Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання.

Україна і Захід заявили, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей. Сам президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що саме в межах цих домовленостей і має здійснюватися вирішення конфлікту на Донбасі.

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