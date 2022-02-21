Директор ФСБ РФ: "на кордоні з Росією 68,5 тисяч біженців"

Директор ФСБ Олександр Бортніков під час засідання Ради безпеки РФ заявив, що на кордоні з Росією знаходяться 68,5 тисяч "біженців" з ОРДЛО. Радбез РФ обговорює питання "реагування" Росії на загострення на Донбасі.
Про це повідомляє Суспільне.
"Ми бачимо, що збільшилася кількість обстрілів. Через це почався рух біженців до кордону Росії. На сьогодні 68,5 тисяч громадянського населення зафіксовано на кордоні з Росією", — заявив Бортніков.
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За даними правозахисників, "евакуація" на окупованих територіях здійснюється заради показової мети. Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський назвав евакуацію з ОРДЛО до Росії незаконним переміщенням громадян України та заявив, що російська сторона може завищувати кількість вивезених людей.
Президент РФ Володимир Путін проводить позачергове засідання Ради Безпеки РФ 21 лютого. Він вже заявив, що Україна не збирається виконувати Мінські домовленості. Крім цього, стало відомо, що ватажки "Л/ДНР" попросили РФ визнати незалежність "республік".
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Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання.
Україна і Захід заявили, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей. Сам президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що саме в межах цих домовленостей і має здійснюватися вирішення конфлікту на Донбасі.
Що відомо
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Вони також попросили Путіна укласти угоди про співпрацю з Росією у сфері оборони, а також надати фінансову допомогу. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
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