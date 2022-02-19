Жителі так званих "ЛНР" та "ДНР" не поспішають виїжджати до Росії, а сама евакуація здійснюється заради показової мети.

Про це у коментарі Суспільному повідомив правозахисник Павло Лисянський.

"Ця евакуація стосується тільки показової мети. Ніхто нікого вивозити не буде. Російській федерації начхати. Вона була б дуже рада, якби ці всі люди там якось загинули, від якогось вибуху і ще б Україну звинуватили", — сказав Лисянський.

Він повідомив, що надходила інформація про зміну графіку поїздів для евакуації людей за маршрутом Дебальцево-Горлівка-Ясинувата. Правозахисник висловив занепокоєння з приводу того, що оскільки це лінія розмежування і бойовики можуть замінувати окрему залізну ділянку та підірвати потяг з людьми.

Лисянський також спростував кількість евакуйованих з "Л/ДНР", які наводять проросійські ЗМІ, але зауважив, що ця цифра перевалила за тисячу.

"Якщо брати незаконні збройні формування “ЛНР” та "ДНР”. У першу чергу, евакуйовували дітей, які знаходяться у відділенні соціального типу — діти без батьків, або там, де є одна мама. Такі ситуації, коли не потрібно питати дозволу. Тому РФ, незаконні збройні формування отримали ось ці відео, де діти йдуть начебто. У них просто ніхто нічого не питав, тому вони сіли й поїхали. Потім у РФ хтось в полі чекав, когось відвезли до санаторію чи профілакторію. Але санаторії були не готові до цього", — розповів експерт.

Він також повідомив, що йому телефонували жителі окупованих територій і питали, чи потрібно евакуйовуватись та як уникнути мобілізації до лав незаконних збройних формувань. За його словами, зараз найкращий варіант — залишитися вдома та не створювати паніку, і багато людей саме так і робить, оскільки знають, що таке "російська гостинність".

"Люди самі не хочуть їхати до РФ. Багато людей у 2014 році, коли був потужніший напад "руського міра" в ідеологічному плані й більше було проросійськи налаштованих людей в ОРДЛО, поїхали до Росії, думаючи, що їх там будуть чекати. І потім відсотків 70 повернулися в ОРДЛО. Всі знають, що таке "російська гостинність", тому ніхто не робить ілюзій і не хоче туди їхати. Вони були у 2014 і 2015 році у "гостях", їх там обманювали, роботу не давали. Вони знають, що поїхати до Росії — це щось втратити", — розповів правозахисник.

А інформацію про начебто виїзд з окупованих населених пунктів місцевих чиновників він назвав "інформаційним вкидом".

"Там же не всі чиновники проросійськи налаштовані. Є дівчата, яких я особисто знаю, працюють в міськраді головним спеціалістом — просто на комп’ютері набирають. До 2014 року вони були там і зараз, так вийшло, що вони не змогли виїхати. Ось вони кажуть: "Ми нікуди не поїдемо!", а їм кажуть: "Та ні! Чекайте, ви що тут "укрів" збираєтесь чекати? Так ви вороги?". Так шантажують людей і вони виїжджають", — каже Лисянський.

Крім того, він повідомив, що з 19 лютого у зв'язку з оголошеною ватажками "Л/ДНР" мобілізацією з території ОРДЛО проблематично виїхати чоловікам у віці 18-55 років. А оскільки всі приватні перевізники — чоловіки, виникла транспортна криза.

"Зараз через це немає чим доїхати, крім ось цих евакуацій та водіїв транспорту. Населення залишається в заручниках на виїзд з ОРДЛО, на зворотній напрямок тебе не пустять. Люди поїхали взяти трохи готівки, ніхто не купував карти російські мобільних операторів, не можуть зв’язатися з родичами", — говорить правозахисник.

Також він поінформував, що біженців з ОРДЛО заборонено пропускати на російсько-українському кордоні.

"Якщо людина виїхала вчора до цих подій сама, на автівці, то звичайно її на кордоні пустять. Якщо зараз вона пройшла через цю процедуру евакуації, її ніхто не випустить і до України не впустить", — додав Лисянський.

Що відомо

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.

19 лютого голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що для створення гуманітарного коридору для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи.

18 лютого віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

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