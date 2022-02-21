Речник російського президента РФ Дмитро Пєсков назвав "вигадкою" повідомлення ЗМІ про те, що Москва нібито складає списки українських політиків, активістів і журналістів, які повинні бути вбиті або заарештовані. 19 лютого видання Foreign Policy опублікувало статтю про те, що США отримали розвіддані щодо складання Росією списків українських політичних діячів, активістів, журналістів яким загрожує арешт або вбивство в разі вторгнення.

"Це брехня. Мені відомо, що це абсолютна вигадка. Такого списку не існує. Це фейк", — запевнив Пєсков.

Про що йдеться

19 лютого видання Foreign Policy опублікувало статтю написану у співавторстві трьома оглядачами — Емі МакКінон, Роббі Грамером та Джеком Детчем. Автори посилаються на п'ять анонімних джерел у розвідці США і стверджують, що Росія потенційно планує низку арештів і вбивств в Україні у випадку вторгнення. Ціллю можуть стати відомі опозиціонери, громадські активісти-"антикорупціонери", білоруські й російські дисиденти, які живуть в Україні, відомі журналісти.

Foreign Policy пише, що за даними джерел, Росія вже начебто вже почала складати офіційні списки видатних українських діячів, включаючи всіх, хто може кинути виклик російській владі. Чиновник, який говорив з Foreign Policy на умовах анонімності, заявив про цілеспрямовані операції Росії, включаючи "вбивства, викрадення, насильницькі зникнення, затримання і застосування тортур" проти журналістів, активістів по боротьбі з корупцією й окремих груп населення, таких як релігійні та етнічні меншини й ЛГБТКІ + люди.

Що кажуть в РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що влада давно знає про російські списки українців, які нібито підлягають "знищенню і відправці в табори" у разі вторгнення в Україну, про що пишуть у ЗМІ.

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є", — сказав Данилов.

Він додав, що Росія веде зараз потужну інформаційну кампанію проти України з багатьох питань, в тому числі і коли жителів окупованих територій лякають тим, що нібито Україна планує напад на них.

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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