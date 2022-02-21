Збройні сили України не ведуть наступальних операцій. Міністерство оборони України спростовує заяви Південного військового округу РФ про вторгнення українських диверсантів на російську територію.

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони.

Пізніше на брифінгу начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук заявив, що заяви РФ про нібито українські диверсії є "продуктами російської фабрики фейків".

"Наголошую, Об'єднані сили не ведуть і не планують жодних наступальних дій. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку укр. захисників, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та створюють інші провокації для нагнітання ситуації", — наголосив він.

Раніше у низці російських ЗМІ зʼявилося повідомлення Південного військового округу РФ. Російські військові заявляли, що 21 лютого близько 6 ранку прикордонний загін ФСБ знищив пʼять українських диверсантів на території Російської Федерації неподалік українського кордону з Ростовською областю. Російські військові також заявили про нібито знищення двох українських бойових машин піхоти.

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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