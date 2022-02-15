Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили – винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.
За результатами голосування більшість голосів набрала постанова №582-43-8, авторами якої виступили фракції КПРФ та "Справедливая Россия".
"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду стосовно жителів республік, а також для зміцнення міжнародного миру та регіональної стабільності відповідно до цілей і принципами Статуту Організації Об'єднаних націй і покладе початок процесу міжнародного визнання обох держав", — йдеться у зверненні до Путіна
Таким чином Держдума звернулася до Путіна з проханням "розглянути питання про визнання Російської Федерацією Донецької Народної Республіки та Луганської народної Республіки в якості самостійних, суверенних і незалежних держав". Крім того, у документі йдеться про "якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом Донецької Народної Республіки та Луганської народної Республіки з метою створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги, включаючи питання безпеки".
Проєкт постанови "Про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність самопроголошених республік" депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня.
Що відомо
- 15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.
- Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.
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