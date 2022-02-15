Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили – винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

За результатами голосування більшість голосів набрала постанова №582-43-8, авторами якої виступили фракції КПРФ та "Справедливая Россия".

Скріншот, Суспільне

"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду стосовно жителів республік, а також для зміцнення міжнародного миру та регіональної стабільності відповідно до цілей і принципами Статуту Організації Об'єднаних націй і покладе початок процесу міжнародного визнання обох держав", — йдеться у зверненні до Путіна

Таким чином Держдума звернулася до Путіна з проханням "розглянути питання про визнання Російської Федерацією Донецької Народної Республіки та Луганської народної Республіки в якості самостійних, суверенних і незалежних держав". Крім того, у документі йдеться про "якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом Донецької Народної Республіки та Луганської народної Республіки з метою створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги, включаючи питання безпеки".

Проєкт постанови "Про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність самопроголошених республік" депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня.

Що відомо

15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

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