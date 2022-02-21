Через обстріли окупантів зупинено роботу Луганської ТЕЦ

Через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕЦ у місті Щастя. Про це повідомив голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті", — повідомив Сергій Гайдай.
Прессекретар ЛЕО Юлія Рибалка повідомила Суспільному, що ТЕЦ ремонтні бригади не можуть приступити до ремонту через обстріли та діятимуть за обставинами.
Що відомо
- 20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
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