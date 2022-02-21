Через обстріли окупантів зупинено роботу Луганської ТЕЦ

Через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕЦ у місті Щастя. Про це повідомив голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті", — повідомив Сергій Гайдай.

Прессекретар ЛЕО Юлія Рибалка повідомила Суспільному, що ТЕЦ ремонтні бригади не можуть приступити до ремонту через обстріли та діятимуть за обставинами.

Що відомо

20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

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