Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський вважає, що рішення ватажків ОРДЛО щодо евакуації людей на російську територію є незаконним.

Про це він повідомив Суспільному.

"Рішення ватажків про так звану евакуацію ми розцінюємо як незаконне переміщення громадян України через державний кордон України на територію РФ, вірогідно, попри волю і бажання цих людей", — сказав Малишевський.

Він зазначив, що про примусовий характер евакуації свідчать дані журналістів, які на власні очі бачили, як людей кидали напризволяще.

"Раніше ми бачили у російських ЗМІ, що триває підготовка і наметів, і санаторіїв. А по факту картина наступна: автобуси стоять по кілька годин і діти змучені, притулившись до вікон сплять. А їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", — розповів генконсул України.

Втім, за його даними, люди продовжують прибувати на територію РФ, навіть на відстань 300 кілометрів від державного кордону в такі міста, як Волгодонськ, куди привезли понад 100 людей.

Малишевський повідомив, що до консульства ще не зверталися люди, яких привезли в Ростовську область. При цьому він зазначив, що консульство буде приймати такі звернення та надавати допомогу в межах своїх повноважень.

"Подивимось, як буде розвиватись ситуація. Але з того, що ми фіксуємо на сьогодні, можна сказати, що мова не йде про ту кількість, про яку говорить російська сторона і ватажки так званих "Л/ДНР". Ніхто не відстежив великого завантаження автошляхів з боку державного кордону", — поінформував генконсул.

Що відомо

18 лютого ватажки "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

18 лютого віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.

19 лютого голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що для створення гуманітарного коридору для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Обстріли на Донбасі: якими є гарантії безпеки для України? Аналізує експерт

"Ця евакуація стосується показової мети" – правозахисник про ситуацію на Донбасі та вивезення людей

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу