Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський вважає, що рішення ватажків ОРДЛО щодо евакуації людей на російську територію є незаконним.
Про це він повідомив Суспільному.
"Рішення ватажків про так звану евакуацію ми розцінюємо як незаконне переміщення громадян України через державний кордон України на територію РФ, вірогідно, попри волю і бажання цих людей", — сказав Малишевський.
Він зазначив, що про примусовий характер евакуації свідчать дані журналістів, які на власні очі бачили, як людей кидали напризволяще.
"Раніше ми бачили у російських ЗМІ, що триває підготовка і наметів, і санаторіїв. А по факту картина наступна: автобуси стоять по кілька годин і діти змучені, притулившись до вікон сплять. А їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", — розповів генконсул України.
Втім, за його даними, люди продовжують прибувати на територію РФ, навіть на відстань 300 кілометрів від державного кордону в такі міста, як Волгодонськ, куди привезли понад 100 людей.
Малишевський повідомив, що до консульства ще не зверталися люди, яких привезли в Ростовську область. При цьому він зазначив, що консульство буде приймати такі звернення та надавати допомогу в межах своїх повноважень.
"Подивимось, як буде розвиватись ситуація. Але з того, що ми фіксуємо на сьогодні, можна сказати, що мова не йде про ту кількість, про яку говорить російська сторона і ватажки так званих "Л/ДНР". Ніхто не відстежив великого завантаження автошляхів з боку державного кордону", — поінформував генконсул.
Що відомо
- 18 лютого ватажки "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- 18 лютого віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.
- 19 лютого голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що для створення гуманітарного коридору для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи.
- Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.
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