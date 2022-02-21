Росія зосередила поблизу України 147 тисяч військових — Резніков

Росія перекинула до сухопутних та морських кордонів України військові підрозділи, які загалом налічують понад 147 тисяч військовослужбовців.

Про це під час брифінгу 21 лютого заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які сьогодні нараховують 127 тисяч осіб наземного компонента, з морським та авіаційним компонентом — 147 тисяч осіб", — зазначив він.

При цьому міністерство бачить ознак відведення військ.

"Ми не бачимо відведення (військ — ред.) і не кажемо про зменшення кількості, оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку", — наголосив Резніков.

За його словами, при цьому українська сторона прогнозувала, що Росія планує зосередити частину підрозділів на території Білорусі.

"Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їхніх навчань, бо їх везли із самого Далекого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати десять днів і повертатись назад", — підкреслив посадовець.

Як зазначив Резніков, також для України не стали несподіванкою і "раптові" навчання російських військових у Придністров’ї.

За словами міністра, при цьому Росія тричі відмовилась від проведення засідання Тристоронньої контактної групи задля врегулювання загострення на Донбасі.

"Українська сторона тричі скликала засідання Тристоронньої контактної групи. Тричі росіяни відмовлялися від участі. Вони панічно тікають від відкритої розмови, від відкритого діалогу. Вчора третє засідання так само не відбулося. Росіяни по суті відмовляються від Мінських угод своєю "активною пасивністю", — підкреслив він.

Що відомо

10 лютого на території Білорусі розпочалися російсько-білоруські навчання "Союзная решимость-2022", які мали завершитися 20 лютого. Їх мета — відпрацювання завдань щодо припинення "зовнішньої агресії" під час ведення оборонної операції, протидії тероризму та захисту інтересів "Союзної держави". Маневри проходили на білоруських полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський та Осиповичський, а також на летовищах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

16 лютого Міноборони Росії заявило, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевнили, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що попри заяви Росії про відведення частини військ і техніки від українських кордонів ситуація там не змінюється. А речник президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що для повернення російських військ у місця постійної дислокації потрібен час.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

19 лютого президент Росії Володимир Путін дав старт навчанням сил стратегічного стримання з використанням балістичних та крилатих ракет. За навчаннями з "ситуаційного центру" він спостерігав спільно з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

Білорусь і Росія через загострення ситуації на Донбасі вирішили продовжити спільні навчання сил реагування "Союзная решимость – 2022".

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