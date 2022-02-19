Президент Росії Володимир Путін 19 лютого дав старт навчанням сил стратегічного стримання з використанням балістичних та крилатих ракет.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають "РІА Новини".

Зазначається, що із ситуаційного центру за пусками балістичних ракет разом з Путіним спостерігає його білоруський колега Олександр Лукашенко. За даними Міноборони Росії, ці навчання мають плановий характер. У них беруть участь сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів. У російському оборонному відомстві стверджують, ці навчання були заплановані раніше начебто для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

За даними ТАСС, навчаннями керуватиме особисто Путін.

"Подібні навчання, подібні навіть до тренувальних пусків, природно, неможливі без глави держави", — сказав Пєсков, додавши, що маневри "абсолютно прозорі, абсолютно зрозумілі для фахівців з інших країн, тому ні в кого не повинні викликати занепокоєння".

Зазначається, що під час навчань стратегічний ракетоносний підводний човен Північного флоту запустить міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) у бік полігону Кура на Камчатці на Далекому Сході Росії, а атомний підводний човен із Тихоокеанського флоту — МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

Напередодні, 18 лютого, Путін зустрівся із Лукашенком, щоб вирішити що робити з російськими військами після закінчення російсько-білоруських навчань "Союзная решимость-2022", які тривали з 10 по 20 лютого на території Білорусі.

Що відомо

15 лютого Міноборони Росії заявило, що окремі російські військові підрозділи, які завершили військові навчання, повертаються у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.

18 лютого постійний представник США в Організації з безпеки та співробітництва у Європі Майкл Карпентер заявив, що Росія могла збільшити військову присутність та зосередити поблизу українських кордонів до 190 тисяч російських військових.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія фабрикує привід до початку війни проти України найближчими днями. Серед можливих варіантів — сфабрикований терористичний напад всередині Росії, знайдення масових поховань та звинувачення України у "геноциді", сфабрикований напад безпілотників.

Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

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