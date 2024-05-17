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Евакуація з Вовчанська, ракетний обстріл Харкова. Тиждень війни у фото
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Евакуація з Вовчанська, ракетний обстріл Харкова. Тиждень війни у фото

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евакуація з Вовчанської громади Харківщина
Літня жінка дякує психологу ДСНС на точці евакуації у Бугаївці неподалік міста Вовчанськ, Харківщина, 13 травня 2024 року. Зранку 10 травня росіяни почали наступати на півночі Харківщини. Посилились обстріли населених пунктів прикордоння. З Вовчанська та навколишніх сіл поліцейські, рятувальники та волонтери евакуйовують цивільних. Суспільне Харків

Українські військові стабілізували ситуацію на півночі Харківщини та витісняють армію РФ з околиць Вовчанська. У північній частині міста росіяни взяли до 40 цивільних у полон, відомо про випадок розстрілу. Держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва, заявив, що США конфіскують російські активи для відновлення України, нададуть ще 2 млрд доларів військової допомоги та підпишуть угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів. Також, він зіграв на гітарі у київському пабі.

Винищувачі F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяців. Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО. Данія надала Україні черговий пакет військової допомоги на 750 млн євро.

15 травня скоїли замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Йому зробили операцію. Поліція висунула звинувачення нападнику. В Грузії ухвалили закон про "іноагентів". В Тбілісі — протести. Президент США Байден викликав Трампа на передвиборчі дебати.

Відключення електрики, що розпочалися з 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Нацбанк підвищив офіційний курс долара. У Києві знесли храм-МАФ УПЦ поблизу Десятинної церкви. Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

волонтер допомагає чоловіку з інвалідністю евакуюватись з Вовчанської громади евакуація
Волонтер харківської організації, яка допомагає людям з інвалідністю, переносить літнього чоловіка з евакуаційної машини на носилки екіпажу швидкої допомоги. Чоловіка щойно вивезли з Вовчанська на розподільчу точку в Бугаївці, звідки медики далі відвезуть його у Харків. Харківщина, 13 травня 2024 року. Суспільне Харків

евакуація з Вовчанська Харківщина 14 травня 2024 року
Рятувальники ДСНС та поліцейські виводять чоловіка з машини для розмінування, яку вони пристосували для евакуації цивільних. Бугаївка, Харківщина, 14 квітня 2024 року. На точку розподілу у Бугаївці привозять людей з селищ, а також — з Вовчанська. Багатьох — у шоковому стані. З ними працюють психологи. Суспільне Новини/Олександр Магула

евакуація з Вовчанська Харківщина 14 травня 2024 року
73-річний Віктор прощається з дружиною Надією, яка погодилась на евакуацію з Вовчанська. Віктор, пояснює: залишається, бо треба працювати на пасіці. Поліцейські з групи евакуації намагались вмовити подружжя виїжджати удвох, пояснювали про небезпеку обстрілів, але чоловік непохитний. Харківщина, 14 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

евакуація з Вовчанської громади Харківщина
Жінка, яка виїхала з Вовчанської громади, спілкується з волонтерками у центрі прийому евакуйованих у Харкові, 13 травня 2024 року. Суспільне Харків/Євген Гертнер

евакуацію з Липецької громади Харківщина 14 травня 2024 року
Місцеві жителі чекають на евакуацію з сіл Липецької громади на точці збору поблизу Циркунів, Харківщина, 14 травня 2024 року. Росіяни продовжують обстрілювати прикордонну та частково окуповану Липецьку громаду. У селі Веселому лишається 25 людей, у Липцях — 80, у Слобожанському — 30. Суспільне Харків/Євген Гертнер

жінка зі своїм собакою у причепі трактора евакуація з Липецької громади Харківщина, 14 травня 2024 року
Жінка зі своїм собакою та речами в причепі до трактора, Харківщина, 14 травня 2024 року. На броньованій техніці поліція та рятувальники вивозять цивільних із сіл Липецької громади. Комусь вдається вибратись і власним транспортом. Там залишається понад 150 людей. Населені пункти громади під постійними обстрілами. Суспільне Харків/Євген Гертнер

росіяни 14 травня вдарили по півночі Харкова авіабомбами
Рятувальник відкидає цеглу, щоб підняти перекриття, які впали після удару по Київському району Харкова, 14 травня 2024 року. РФ вдарила двома планерівними боєприпасами по північній частині міста. Зруйновані гаражі, пошкоджені цивільні автівки. Суспільне Харків/Євген Гертнер

жінка плаче біля тіла її загиблого родича у Коротичах Харківщина 14 травня 2024 року
Жінка плаче біля тіла її загиблого родича. Через ракетний удар по підприємству у селищі Коротичі загинув 38-річний чоловік, четверо людей зазнали поранень, Харківщина, 14 травня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

українські танки у Вовчанську Харківщина 14 травня 1024 року
Танки на вулиці у Вовчанську. Українська бронетехніка нерідко стає першочерговою ціллю росіян. У місті звуки артилерії не вщухають ні на хвилину. Харківщина, 14 травня 1024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

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