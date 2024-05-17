Евакуація з Вовчанська, ракетний обстріл Харкова. Тиждень війни у фото

Винищувачі F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяців. Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО. Данія надала Україні черговий пакет військової допомоги на 750 млн євро.

15 травня скоїли замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Йому зробили операцію. Поліція висунула звинувачення нападнику. В Грузії ухвалили закон про "іноагентів". В Тбілісі — протести. Президент США Байден викликав Трампа на передвиборчі дебати.

Відключення електрики, що розпочалися з 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Нацбанк підвищив офіційний курс долара. У Києві знесли храм-МАФ УПЦ поблизу Десятинної церкви. Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Волонтер харківської організації, яка допомагає людям з інвалідністю, переносить літнього чоловіка з евакуаційної машини на носилки екіпажу швидкої допомоги. Чоловіка щойно вивезли з Вовчанська на розподільчу точку в Бугаївці, звідки медики далі відвезуть його у Харків. Харківщина, 13 травня 2024 року. Суспільне Харків

Рятувальники ДСНС та поліцейські виводять чоловіка з машини для розмінування, яку вони пристосували для евакуації цивільних. Бугаївка, Харківщина, 14 квітня 2024 року. На точку розподілу у Бугаївці привозять людей з селищ, а також — з Вовчанська. Багатьох — у шоковому стані. З ними працюють психологи. Суспільне Новини/Олександр Магула

73-річний Віктор прощається з дружиною Надією, яка погодилась на евакуацію з Вовчанська. Віктор, пояснює: залишається, бо треба працювати на пасіці. Поліцейські з групи евакуації намагались вмовити подружжя виїжджати удвох, пояснювали про небезпеку обстрілів, але чоловік непохитний. Харківщина, 14 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Жінка, яка виїхала з Вовчанської громади, спілкується з волонтерками у центрі прийому евакуйованих у Харкові, 13 травня 2024 року. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Місцеві жителі чекають на евакуацію з сіл Липецької громади на точці збору поблизу Циркунів, Харківщина, 14 травня 2024 року. Росіяни продовжують обстрілювати прикордонну та частково окуповану Липецьку громаду. У селі Веселому лишається 25 людей, у Липцях — 80, у Слобожанському — 30. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Жінка зі своїм собакою та речами в причепі до трактора, Харківщина, 14 травня 2024 року. На броньованій техніці поліція та рятувальники вивозять цивільних із сіл Липецької громади. Комусь вдається вибратись і власним транспортом. Там залишається понад 150 людей. Населені пункти громади під постійними обстрілами. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Рятувальник відкидає цеглу, щоб підняти перекриття, які впали після удару по Київському району Харкова, 14 травня 2024 року. РФ вдарила двома планерівними боєприпасами по північній частині міста. Зруйновані гаражі, пошкоджені цивільні автівки. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Жінка плаче біля тіла її загиблого родича. Через ракетний удар по підприємству у селищі Коротичі загинув 38-річний чоловік, четверо людей зазнали поранень, Харківщина, 14 травня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець