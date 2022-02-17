ЗСУ не планують наступальних операцій — Головнокомандувач ЗСУ

Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням", — повідомив Валерій Залужний.
Валерій Залужний заявив, що ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей і не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів.
Генерал-лейтенант додав, що відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація, а будь-яка шкода, є провокацією.
Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.
Що відомо
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