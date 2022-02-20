Окупанти 136 разів відкривали вогонь — штаб ООС

На Донбасі з боку бойовиків зафіксували 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
"Бойовики обстріляли Новотроїцьке, Гранітне,Старогнатівку, Новоселівку, Болотене, Широкине, Водяне, Південне, Миронівський, Новогнатівку, Світлодарськ,Травневе, Лобачеве, Піски, Чермалик, Новоолександрівку, Новотошківське, Новоселівку Другу, Авдіївку, Богданівку, Станицю Луганську, Трьохізбенку, Старий Айдар, Новогригорівку, Сизе, Зайцеве, Шуми, Троїцьке, Причепилівку, Новолуганське, Лопаскине, Опитне, Мар'їнку, Нью-Йорк, Кримське, Щастя, Луганське, Новозванівку", — йдеться у повідомленні.
За даними штабу, двоє українських військовослужбовців загинули. Четверо військовослужбовців отримали поранення та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.
У штабі додали, що на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Що відомо
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.