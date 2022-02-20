Окупанти 136 разів відкривали вогонь — штаб ООС

На Донбасі з боку бойовиків зафіксували 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"Бойовики обстріляли Новотроїцьке, Гранітне,Старогнатівку, Новоселівку, Болотене, Широкине, Водяне, Південне, Миронівський, Новогнатівку, Світлодарськ,Травневе, Лобачеве, Піски, Чермалик, Новоолександрівку, Новотошківське, Новоселівку Другу, Авдіївку, Богданівку, Станицю Луганську, Трьохізбенку, Старий Айдар, Новогригорівку, Сизе, Зайцеве, Шуми, Троїцьке, Причепилівку, Новолуганське, Лопаскине, Опитне, Мар'їнку, Нью-Йорк, Кримське, Щастя, Луганське, Новозванівку", — йдеться у повідомленні.

За даними штабу, двоє українських військовослужбовців загинули. Четверо військовослужбовців отримали поранення та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

У штабі додали, що на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Що відомо

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