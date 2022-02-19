Станом на 17 годину 19 лютого російські окупанти 70 разів відкривали вогонь. Двоє українських військовослужбовців загинули. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Станом на 17 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", — йдеться у повідомленні.

Додали, що Російсько-окупаційні війська обстріляли: шість разів Новотроїцьке, п’ять разів Щастя, чотири рази Старогнатівку, чотири рази Кримське, чотири рази Мар'їнку, три рази Новоселівку, три рази Новогнатівку, три рази Світлодарськ, три рази Травневе, двічі Лобачеве, двічі Південне, двічі Луганське, двічі Авдіївку, Гранітне, Болотене, Водяне, Широкине, Миронівський, двічі Опитне, тричі Нью-Йорк, Лопаскине, тричі Новолуганське, двічі Станицю Луганську, Причепилівку, Сизе, Новогригорівку, п’ять разів Троїцьке, Старий Айдар, три рази Шуми, три рази Зайцеве, Богданівку та Авдіївку.

Зазначили, що внаслідок обстрілу загинуло двоє українських військовослужбовців. Четверо військовослужбовців отримали поранення та знаходяться у лікувальних закладах.

За даними міністра оборони Олексія Резнікова, п’ятеро українських війсьових отримали поранення.

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