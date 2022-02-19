Станом на 17 годину 19 лютого російські окупанти 70 разів відкривали вогонь. Двоє українських військовослужбовців загинули. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Станом на 17 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", — йдеться у повідомленні.
Додали, що Російсько-окупаційні війська обстріляли: шість разів Новотроїцьке, п’ять разів Щастя, чотири рази Старогнатівку, чотири рази Кримське, чотири рази Мар'їнку, три рази Новоселівку, три рази Новогнатівку, три рази Світлодарськ, три рази Травневе, двічі Лобачеве, двічі Південне, двічі Луганське, двічі Авдіївку, Гранітне, Болотене, Водяне, Широкине, Миронівський, двічі Опитне, тричі Нью-Йорк, Лопаскине, тричі Новолуганське, двічі Станицю Луганську, Причепилівку, Сизе, Новогригорівку, п’ять разів Троїцьке, Старий Айдар, три рази Шуми, три рази Зайцеве, Богданівку та Авдіївку.
Зазначили, що внаслідок обстрілу загинуло двоє українських військовослужбовців. Четверо військовослужбовців отримали поранення та знаходяться у лікувальних закладах.
За даними міністра оборони Олексія Резнікова, п’ятеро українських війсьових отримали поранення.
Що відомо
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.
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