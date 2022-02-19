Санаторії та готелі західної України готові прийняти дітей з Луганщини — Гайдай

У Луганській області є два плани евакуації на випадок загострення, а також допомога від західних областей, але наразі потреби в цьому немає. Про це під час брифінгу повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Мені зараз телефонують деякі бізнесмени, власники санаторіїв, готелей, і вони пропонують послуги своїх санаторіїв і кажуть, що "ми готові прийняти ваших дітей, або людей, яким потрібне буде переселення". До прикладу на сьогоднішній день, а в нас буквально три дні останні загострення, 1000 людей готові приймати у Львівській області", — повідомив Сергій Гайдай.

Також за словами Гайдая, є план евакуації людей у Луганській області, а також секретний план евакуації за межі Луганської області, на випадок повномасштабної війни.

"Якщо ми побачимо, що кількість обстрілів стала критичною і по житловим кварталам, то ми приймемо рішення про евакуацію. Але ми цього не бачимо. Всі дії Росії направлені на створення паніки в середі держави", — повідомив Сергій Гайдай.

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