Обстріли не вщухають, загинув український військовий — штаб ООС

Станом на 9:00 19 лютого російські окупанти 19 разів відкривали вогонь. Один український військовий загинув.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям", — повідомили у штабі.

Окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів та гранатометів.

Що відомо

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