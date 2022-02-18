19% українців вважають, що існує висока імовірність вторгнення РФ — опитування

19% опитаних вважають, що імовірність вторгнення РФ в Україну залишається високою. 33% оцінюють її як середню, 20% опитаних вважають, що імовірність нападу низька. 25% опитаних вважають, що небезпеки нема. При цьому 64% опитаних вірять, що Україна зможе відбити напад.
Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року.
Згідно з опитуванням, оцінка загрози сильно відрізняється у різних регіонах країни. 14% респондентів на Заході країни вважають, що загрози нема, тоді як на Сході цей показник становить 42%.
Попри те, що більшість опитаних вважають, що Україна зможе відбити напад Росії, якщо він станеться, третина опитаних не впевнені в цьому.
За даними соціологів, за останні декілька днів кількість людей, які оцінюють імовірність нападу РФ як високу зменшилася з 28% до 19%. Тим часом з 58% до 64% виросла впевненість людей у здатності країни протистояти нападу.
Опитування проводилося методом телефонних інтервʼю з використанням компʼютера в усіх регіонах України, окрім окупованих територій. Вибірка репрезентативна, кількість опитаних — 1722 людини.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
Читайте також
Кожен п’ятий українець не знає змісту Мінських угод. Понад 60% хочуть їх переглянути — опитування
Ставлення українців до Росії продовжує погіршуватися — КМІС
Підтримка членства України в ЄС і НАТО зараз рекордна — "Рейтинг"
60% українців сприймають США та Великобританію як захисників інтересів України
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!