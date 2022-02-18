19% українців вважають, що існує висока імовірність вторгнення РФ — опитування

19% опитаних вважають, що імовірність вторгнення РФ в Україну залишається високою. 33% оцінюють її як середню, 20% опитаних вважають, що імовірність нападу низька. 25% опитаних вважають, що небезпеки нема. При цьому 64% опитаних вірять, що Україна зможе відбити напад.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року.

Згідно з опитуванням, оцінка загрози сильно відрізняється у різних регіонах країни. 14% респондентів на Заході країни вважають, що загрози нема, тоді як на Сході цей показник становить 42%.

Попри те, що більшість опитаних вважають, що Україна зможе відбити напад Росії, якщо він станеться, третина опитаних не впевнені в цьому.

За даними соціологів, за останні декілька днів кількість людей, які оцінюють імовірність нападу РФ як високу зменшилася з 28% до 19%. Тим часом з 58% до 64% виросла впевненість людей у здатності країни протистояти нападу.

Опитування проводилося методом телефонних інтервʼю з використанням компʼютера в усіх регіонах України, окрім окупованих територій. Вибірка репрезентативна, кількість опитаних — 1722 людини.

Що відомо

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