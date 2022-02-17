60% українців сприймають США та Великобританію як захисників інтересів України

Близько 60% опитаних громадян України вважають, що США та Великобританія в переговорах по Донбасу захищають інтереси України, третина вважають, що ці країни мають нейтральну позицію.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зокрема 55% опитаних вважають, що ОБСЄ в переговорному процесі займає нейтральну позицію, 28% – захищає інтереси України, 5% – захищає інтереси Росії. Більша частина населення країни 58% вважають, що Франція має нейтральну позицію, 26% – захищає інтереси України, 8% – захищає інтереси Росії.

Майже кожен третій вважає, що Німеччина має нейтральну позицію, 13% – захищає інтереси України, 13% – захищає інтереси Росії.

За результатами опитування, 43% українців вважають, що міжнародна політика України рухається у правильному напрямку, 46% – що у неправильному.

Водночас щодо справ в цілому в країні 67% вважають, що вони рухаються у неправильному напрямку, 25% – у правильному, 7% – не визначилися.

Половина українців впевнені, що останні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні, ще чверть вважають, що це ніяк не впливає. Водночас лише 17% думають, що такі візити скоріше шкодять Україні.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 12-13 лютого 2022 р. Замовник опитування не вказаний.

Що відомо

За результатами останнього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), майже 60% українців переконані, що переговори президентом Росії Володимиром Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів.

Переважна більшість українців підтримала б вступ до Північноатлантичного альянсу у разі, якби відповідне питання було винесене на референдум.

За даними КМІС, понад половина українців готові чинити спротив у разі вторгнення російських військ, при цьому третина громадян готова робити це зі зброєю в руках.

Станом на початок листопада лише 28% українців схвалювали діяльність президента Володимира Зеленського.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут . Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.