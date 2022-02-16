21% українців стверджують, що не знайомі зі змістом так званих Мінських домовленостей, але при цьому 63% вважають, що їх потрібно переглянути. Про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднене 16 лютого.

67% респондентів стверджують, що "поверхово" знайомі зі змістом Мінських угод, а 12% кажуть, що "дуже добре" знають їхній зміст. Соціологи нагадують, що у 2018 році 39% українців не знали про зміст "Мінська".

Більшість опитаних (63%) вважають, що Мінські домовленості потрібно переглянути — цей показник із року в рік зростає. При цьому 11% вважають, що "Мінськ" має бути виконаний повністю, а 18% стверджують, що Україна повинна вийти з переговорного процесу.

Відповідальність за зрив Мінських домовленостей 57% українців покладають на Росію, 10% — на "ЛНР" і "ДНР", ще 12% — на Україну, стільки ж респондентів не змогли відповісти, хто винен.

Опитування відбувалося 12-13 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Аудиторія: 2000 жителів України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.

Що відомо

Під Мінськими угодами (домовленостями) зазвичай розуміють три документи — Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Меморандум про його виконання від 19 вересня 2014-го, а також Комплекс заходів на виконання Мінського протоколу від 12 лютого 2015-го. Їх підписували: з боку України — другий президент Леонід Кучма, з боку Росії — посол в Україні Михайло Зурабов, з боку ОБСЄ — посол Гайді Тальявіні. На документах також є підписи "очільників ЛДНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, але без вказання статусу.

Документи передбачають кроки для врегулювання війни на Донбасі: негайне припинення вогню; відведення важкого озброєння, підтвердження це ОБСЄ; початок діалогу про місцеві вибори в ОРДЛО; помилування та амністія для учасників збройних дій в ОРДЛО; обмін полонених; відновлення контролю над кордоном; виведення іноземних військ і техніки з Донбасу; надання ОРДЛО особливого статусу через Конституцію України. Усе це мало статися до грудня 2015 року.

Мінські домовленості є політичним документом і не були ратифіковані жодним парламентом. Згадка про один із них — Комплекс заходів від лютого 2015 року — є в Резолюції Ради Безпеки ООН. При цьому за сім років так і не було виконано перший пункт цього документа — повне припинення вогню.

Росія та Україна звинувачують одна одну у зриві Мінських домовленостей. Захід стверджує, що Мінські угоди є основою врегулювання ситуації на Донбасі, і також покладає на Москву відповідальність за їхнє невиконання.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після перемовин у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним 15 лютого заявив: український президент Володимир Зеленський йому твердо пообіцяв, що невдовзі будуть законопроєкти щодо статусу Донбасу і внесення змін до Конституції.

Читайте також

Законопроєкт про перехідний період для Донбасу: чому відкликали та до чого тут Мінські угоди

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу