Ставлення українців до Росії продовжує погіршуватися — КМІС

У порівнянні з груднем 2021 року відсоток респондентів, які заявили про позитивне ставлення до Росії знизився з 39% до 34%.
Результати опитування опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології.
Згідно з публікацією, опитування КМІС відбувалося впродовж 5-13 лютого 2022 року. Опитування проводилося методом телефонних інтервʼю з використанням компʼютера, опитано 2004 респонденти в усіх регіонах України окрім окупованих територій.
Під час опитування респондентам ставили запитання: «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?» На це питання 34% респондентів відповіли, що добре ставляться до Росії. У грудні 2021 року цей показник становив 39%.
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У КМІС зазначають, що від 2014 року ставлення до Росії в Україні суттєво погіршилося. У травні 2015 воно досягло найнижчих показників, після чого поступово покращувалося до лютого 2019 року. Натомість вже з лютого 2020 ставлення українців до Росії знову почало погіршуватися.
Крім того, за даними соціологів, 95% опитаний вважають, що Україна та Росія мають бути незалежними державами. Лише 5% респондентів відповіли, що Україна та Росія мають обʼєднатися в одну державу.
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