Підтримка членства України в ЄС і НАТО зараз рекордна — "Рейтинг"

Рівень підтримки членства України в Північноатлантичному Альянсі є найвищим за всю історію подібних спостережень із 2014 року — за це висловлюються 62% українців. Для порівняння: наприкінці 2021 року цей показник становив 55-58%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднені 17 лютого.

Проти вступу до Альянсу висловлюються 30% українців. Що стосується вступу до ЄС, то його підтримують 68%, а не підтримують — 24%. Соціологи зазначають, що це — також найвищий показник за історію відповідних спостережень з 2013 року.

Найбільше прихильників вступу до НАТО і ЄС — в заході й центрі України, найменше — на півдні. При цьому в східних регіонах прихильників членства в Альянсі менше, ніж противників. Серед вікових груп суттєвих відмінностей у підтримці членства немає.

Опитування відбулося протягом 16-17 лютого 2022 року серед 1722 громадян України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Замовник дослідження не вказаний.

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