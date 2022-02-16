Україна просить Радбез ООН обговорити визнання Росією "ЛДНР" 17 лютого

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН для обговорення постанови Державної думи Росії щодо визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" на засіданні 17 лютого.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він укотре нагадав, що можливе рішення Росії про визнання "ЛДНР" "підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання".

Раніше Кулеба повідомив про звернення України з проханням скликати спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки, де Росія пояснила б свої дії біля українських кордонів.

Також відомо, що 17 лютого лідери країн Європейського Союзу проведуть неофіційну зустріч через ситуацію із загрозою російського вторгнення в Україну.

13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.

Що відомо

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

15 лютого Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей". Про це ж заявили і у Сполучених Штатах.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі звернулася ОБСЄ з проханням скликати термінове засідання — там мають обговорити рішення Державної думи Росії щодо визнання "ЛДНР". Але немає певності, що Москва дасть на нього згоду.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що члени Державної думи, які ухвалили звернення до нього про визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік", "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців". Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що той отримав звернення депутатів і "взяв його до уваги".

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