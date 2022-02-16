Якщо Путін підтримає звернення російської Держдуми про визнання так званих Донецької та Луганської народних республік як “незалежних”, це означатиме відмову Росії від зобов’язань за Мінськими угодами. Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій на сайті посольства США в Україні.

“Скажемо чітко: схвалення Кремлем цього звернення означало б повну відмову російського уряду від своїх зобов’язань за Мінськими угодами, які окреслюють процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу, які контролюються керованими Росією силами та політичними ставлениками з 2014 року”, — йдеться у заяві Блінкена.

За його словами, введення в дію цієї резолюції ще більше підірвало би суверенітет і територіальну цілісність України, було би грубим порушенням міжнародного права, поставило би під сумнів заявлене зобов’язання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення цієї кризи.

“І вимагало би швидкої та твердої реакції з боку Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами”, — додав Ентоні Блінкен.

15 лютого Держдума Росії проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання. Українські політики вже назвали це рішення “похороном Мінських угод”.

Що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна із закликом не визнавати незалежність ОРДЛО. Про це повідомив журналістам Єлисейський палац .

На спільній пресконференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Росії Володимир Путін сказав, що “члени Державної думи, які ухвалили звернення до нього про визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік", "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".

15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

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