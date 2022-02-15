Якщо Росія визнає незалежність ОРДЛО, то втратить вплив на Україну — Гармаш

Постанова про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", ухвалена 15 лютого Держдумою Росії, не вплине на роботу Тристоронньої контактної групи та на Мінські домовленості. При цьому президент РФ Володимир Путін навряд наважиться підписати відповідний документ.

Про це у коментарі Суспільному розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Ніяк це (ухвалення постанови — ред.) не відобразиться на роботі ТКГ, оскільки постанова Держдуми не означає визнання незалежності так званих ЛНР, ДНР. Визнання незалежності чи взагалі визнання самопроголошених формувань в Росії відбувається указом президента", — пояснив він.

При цьому Гармаш вважає, що президент Путін не підпише відповідний указ.

"Тому факту визнання немає, на ТКГ ми можемо поговорити про це, а якось сказати, що це призупиняє Мінські домовленості, чи хтось з них виходить — такого не буде. Кінець мінських домовленостей буде лише в тому випадку, якщо Путін підпише відповідний указ. Що не вигідно на сьогодні Росії", — додав політик.

Як пояснив делегат, у разі такого кроку РФ втратить вплив на Україну.

"Таким чином Росія втратить інструмент впливу на Україну сьогодні і інструмент у вигляді особливого статусу Донбасу, яким вона збирається керувати Україною після врегулювання конфлікту", — зауважив Гармаш.

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За словами політика, самопроголошені "республіки" необхідні Росії, щоб завадити Україні увійти до складу НАТО та ЄС.

"Якщо ми йдемо на виконання Мінських домовленостей в варіанті Росії, тобто так, як вона його бачить: сідаємо за стіл перемовин з Донецьком і Луганськом, то потім, коли ми імплементуємо їх у наш політичний простір, Росія через них буде вирішувати питання із НАТО і Євросоюзом, тобто з входженням України в ці структури, я маю на увазі. І решту запитань, з мовою у тому числі", — зазначив він.

На думку Гармаша, відмовитись від такого інструмент Росія може погодитися лише за умови, якщо перед нею буде стояти реальний ризик втрати контролю над окупованою територією.

"На сьогоднішній день такого ризику немає. Тому я думаю, що це голосування, це один із заходів по політичному, психологічному тиску на Київ, на наших західних партнерів, щоб все ж змусити нас виконати Мінськ (Мінські домовленості — ред.) на умовах Росії — не більше", — переконаний політик.

У разі, якщо Путін все ж підпише такий указ, то перемовин не буде, оскільки це означатиме вихід Росії з процесу мирного врегулювання.

"Тобто це буде означати смерть мінським домовленостям, і мінського процесу", — підкреслив Гармаш.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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