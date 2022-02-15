Рада закликала парламенти країн світу не визнавати незалежність ОРДЛО

Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Відповідний проєкт постанови "про звернення Верховної ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей" за номером 7048 на засіданні 15 лютого підтримали 328 народних обранців.

Як зазначив під час виступу у парламенті співавтор документу, член депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець, причиною звернення стали плани Державної думи РФ розглянути питання визнання незалежності самопроголошених утворень.

"Звертаємося до міжнародної спільноти і закликаємо не визнавати будь-які рішення Кремля щодо самопроголошених утворень та тимчасово окупованих українських землях. Звертаємося рішуче засудити будь-які дії Кремля, спрямовані на погіршення безпекової ситуації на кордонах України, а відповідно і Європи. Звертаємося невідкладно застосувати додаткові санкції щодо Російської Федерації задля упередження подальшої ескалації конфлікту", — наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

Читайте також

Російська Держдума розгляне визнання незалежності ОРДЛО наступного тижня — Зюганов

Ситуація на кордоні з РФ: Верховна рада звернулась до парламентів країн та міжнародних організацій

Стан здоров’я і довідка про несудимість. Як в Україні розгортаються сили територіальної оборони

Визнання ОРДЛО буде "повним виходом" Росії з Мінських домовленостей – Кулеба

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу