Визнання незалежності "ЛДНР". Що про це думають жителі Донбасу

15-го лютого Державна дума Росії ухвалила проєкт звернення до Путіна щодо визнання самопроголошених "ЛДНР" самостійними, суверенними й незалежними державами. Крім того, у документі йдеться про проведення переговорів з самопроголошеними "ЛДНР" про створення правової основи міждержавних відносин, взаємодопомоги, включаючи питання безпеки. Яке значення має це звернення та що про нього думають жителі Донбасу – у матеріалі Суспільного.

Місто Краматорськ Донецької області у 2014 році упродовж трьох місяців перебувало в окупації російських бойовиків. Українські військові звільнили його п'ятого липня. Відтоді майже вісім років Краматорськ живе мирним життям. Місцеві жителі розповіли Суспільному, що вони думають про звернення Держдуми Російської Федерації щодо визнання самопроголошених ЛДНР.

"Думаю, що держдума Російської Федерації не має такої компетенції, це не її право. Це вирішувати незалежній нашій державі — Україні та нашому народу, визнавати наші території чи не визнавати. Це політичний тиск просто на нас, на нашу країну, на нашу державу, це тиск Путіна", — розповів житель Краматорська Володимр Солодовник.

"Нехай вони голосують так, як їм завгодно, вони не мають взагалі ніякого права, те, що тимчасово окуповано, це не означає їх. Так що нехай як хочуть, так і голосують, але це все одно наша територія. Я сам із Луганська", — додає житель Краматорська Олексій Курявський.

А от Сєвєродонецьк був окупований російськими найманцями понад два місяці. Сєвєродончани про звернення російських депутатів кажуть таке.

"Взагалі ніякого ставлення. Крутять-мутять усе по-своєму", — говорить місцевий житель Віталій.

"То їхні проблеми. Ми ж не визнаємо, територія ж наша. Реакція негативна. Вони нехай приймають що хочуть, у нас своя голова, ми будемо самі думати", — додає місцевий житель Ігор.

Звернення Держдуми Росії щодо самопроголошених "ЛДНР" не є визнанням цих утворень, вважає представник контактної групи по Мінським домовленостям Сергій Гармаш.

"Таким чином, Росія втратить інструмент впливу на Україну сьогодні і інструмент у вигляді особливого статусу Донбасу, яким вона збирається керувати Україною після врегулювання конфлікту. Тобто якщо ми йдемо на виконання Мінських угод, коли ми імплементуємо їх (ЛДНР — ред.) у наш політичний простір, Росія через них вирішуватиме питання і з НАТО і з Євросоюзом... Тому втратити такий інструмент Росія може погодитися тільки, якщо перед нею стоятиме реальний ризик втрати контролю над окупованою територією", — повідомив Суспільному Сергій Гармаш.

Тим часом бійці на передовій продовжують нести службу та кажуть, що готові до будь-якого розвитку подій.

"Ніхто, скажемо так, і метра землі не віддасть. Це не 2014-й рік. Ми вже підготовлені й вони це знають прекрасно", — каже військовий ЗСУ Олександр.

"Ми впевнені в собі, ми собі готові. У нас нема ні паніки, нічого такого. Просто почистили вчора всі наші кулемети, наприклад, позаряджали. Ми готові", — додає військовослужбовиця ЗСУ Ольга.

Що відомо

15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

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