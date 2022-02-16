Путін отримав звернення від російської Держдуми про визнання ОРДЛО — Пєсков

Президент Росії Володимир Путін отримав звернення депутатів Держдуми з проханням визнати незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР" та "взяв його до уваги".

Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає російське видання "РИА Новости".

Пєсков вважає, що звернення депутатів — "яскравий показник настроїв парламентарів та суспільства".

"Але президент наголосив, що головне — допомогти у врегулюванні ситуації на південному сході [України], а зробити це можна, всіляко сприяючи імплементації Мінського комплексу заходів. Ось, власне, на чому й акцентуватиметься президент у своїй роботі", — заявив Пєсков.

Що відомо

15 лютого російська Державна дума проголосувала за звернення до Володимира Путіна з проханням визнати незалежність окупованих територій ОРДЛО.

15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

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