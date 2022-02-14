Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", — заявив Зеленський у відеозверненні.

Відповідно до указу, в День єднання на будинках і спорудах по всій Україні буде піднятий державний прапор, а о 10:00 ранку буде виконано гімн. Крім того, українські посольства й консульства проведуть заходи з єднання й підтримки України.

Зеленський також розпорядився, щоб протягом доби уряд забезпечив підняття на 30% проти початку 2022 року зарплат військовослужбовцям Збройних сил і на 20% — прикордонникам і нацгвардійцям.

Крім того, уряд має створити єдину інформаційну платформу UАразом, яка щодня інформуватиме про "реальний стан безпекової ситуації" та "заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави", а також прискорити організацію територіальної оборони.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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