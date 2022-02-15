Державна служба України з надзвичайних ситуацій звернулася до НАТО по міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення. Про це повідомляється на сайті НАТО.

“15 лютого Євроатлантичний центр реагування на катастрофи отримав запит щодо міжнародної допомоги від України”, – йдеться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про допомогу у вигляді бульдозерів і екскаваторів, позашляховиків, надувних човнів, металошукачів, тепловізорів, фільтрувальних станцій, захисних костюмів, гідрокостюмів, ліків і засобів для надання першої меддопомоги.

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