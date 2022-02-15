Державна служба України з надзвичайних ситуацій звернулася до НАТО по міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення. Про це повідомляється на сайті НАТО.
“15 лютого Євроатлантичний центр реагування на катастрофи отримав запит щодо міжнародної допомоги від України”, – йдеться у повідомленні.
Йдеться, зокрема, про допомогу у вигляді бульдозерів і екскаваторів, позашляховиків, надувних човнів, металошукачів, тепловізорів, фільтрувальних станцій, захисних костюмів, гідрокостюмів, ліків і засобів для надання першої меддопомоги.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну
Як подолати стрес і тривогу через можливе вторгнення. Поради психолога
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!